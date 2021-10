China is zaterdag voor de tweede dag op rij met een recordaantal gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Taiwan binnengedrongen. Dat meldt het ministerie van Defensie van de Aziatische eilandstaat.

Taiwan meldt dat 39 Chinese legervliegtuigen langs het eiland vlogen en dat het luchtafweersysteem geactiveerd werd. Vrijdag had Taiwan al een recordaantal van 38 schendingen van het luchtruim gemeld. De Taiwanese Premier Su Tseng-chang heeft de actie veroordeeld.

Hij beschuldigt China ervan de vrede in de regio in gevaar te brengen. Peking beschouwt het democratische Taiwan, dat zich in 1949 van het vasteland heeft afgescheiden, als een afvallige provincie en niet als een onafhankelijke staat. De communistische machthebbers in Peking gebruiken diplomatieke, economische en militaire druk om Taiwan internationaal te isoleren.

Taiwan meldt dat 39 Chinese legervliegtuigen langs het eiland vlogen en dat het luchtafweersysteem geactiveerd werd. Vrijdag had Taiwan al een recordaantal van 38 schendingen van het luchtruim gemeld. De Taiwanese Premier Su Tseng-chang heeft de actie veroordeeld. Hij beschuldigt China ervan de vrede in de regio in gevaar te brengen. Peking beschouwt het democratische Taiwan, dat zich in 1949 van het vasteland heeft afgescheiden, als een afvallige provincie en niet als een onafhankelijke staat. De communistische machthebbers in Peking gebruiken diplomatieke, economische en militaire druk om Taiwan internationaal te isoleren.