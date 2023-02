Opnieuw tienduizenden mensen op straat in Israël tegen hervorming justitie

In verschillende Israëlische steden zijn zaterdag opnieuw tienduizenden mensen op straat gegaan om te protesteren tegen het plan van de regering om de onafhankelijke rechterlijke macht van het land te verzwakken.

In de kustmetropool Tel Aviv marcheerden mensen door de straten met blauwe en witte Israëlische vlaggen. Het ging om het achtste opeenvolgende protest op een zaterdagavond over de geplande justitiële hervormingen. De voormalige Israëlische premier Ehud Barak waarschuwde in een toespraak voor een op handen zijnde staatsgreep. Als de omstreden hervorming doorgaat, moet worden overgegaan tot geweldloos verzet, zei hij tijdens de bijeenkomst. Premier Benjamin Netanyahu ontkende ondertussen berichten in de media dat hij zijn aanhangers zou hebben opgeroepen geweld te gebruiken tegen linkse demonstranten.

Tegen de controversiële hervorming van justitie door de rechts-religieuze regering onder leiding van Benjamin Netanyahu wordt al weken in Israël geprotesteerd. Bedoeling van de hervorming is om het parlement de macht te geven beslissingen van het Hooggerechtshof ongedaan te maken en om de samenstelling van het college dat rechters benoemt te wijzigen. Tegenstanders beschouwen de hervorming als een gevaar voor de democratie. Volgens hen wil premier Netanyahu de hervorming ook doorvoeren om zelf niet veroordeeld te worden voor corruptie in verschillende rechtszaken waarin hij terechtstaat.