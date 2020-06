In verschillende Amerikaanse steden waren dinsdag opnieuw tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen politiegeweld, na de dood van George Floyd in Minneapolis. De protesten verliepen een stuk rustiger dan in in de voorgaande dagen.

Voor het Witte Huis was het volgens aanwezigen nog drukker dan op maandag, toen een vreedzame betoging met traangas en rubberen kogels werd weggedreven door de politie om ruimte te maken voor een fotomoment van president Donald Trump.

Officieel gold er een avondklok vanaf 19 uur, maar ook daarna bleven de betogers nog lang leuzen als 'black lives matter' en 'I can't breathe' scanderen. Dinsdag was ook een verkiezingsdag in Washington DC; de stembussen waren tot 20 uur open, onder meer voor de voorverkiezingen voor het presidentschap.

In Houston waren naar schatting 60.000 mensen aanwezig bij een betoging, die ook werd bijgewoond door familieleden van George Floyd, de man die een week geleden overleed nadat een agent minutenlang zijn knie in zijn nek zette.

Ook in steden als New York, Los Angeles en Chicago waren weer duizenden demonstranten op de been. Her en der kwam het tot schermutselingen en arrestaties, maar grootschalige rellen en plunderingen bleven uit. In Atlanta gebruikte de politie traangas om een einde te brengen aan een vreedzaam protest, toen daar om 21 uur de avondklok van kracht werd. Ook in Detroit werden demonstranten gearresteerd omdat ze niet naar huis wilden gaan na het ingaan van de avondklok.

Your Lincoln Memorial this evening. pic.twitter.com/QByGgWeDDm — Martha Raddatz (@MarthaRaddatz) June 3, 2020

Nationale Garde aanwezig in meerdere steden

Door de hele VS kwam het sinds eind vorige week tot duizenden arrestaties bij protesten die soms uitliepen op rellen en plunderingen. Alleen al in Los Angeles werden tot en met maandag 2.700 mensen gearresteerd; in New York liep het arrestaties op tot tweeduizend. In beide steden kozen veel winkeliers ervoor om hun ramen dicht te timmeren, om schade en inbraken te voorkomen.

In verschillende steden was behalve de politie ook de Nationale Garde aanwezig op straat, met gepantserde voertuigen en zwaar geschut. President Donald Trump riep de afgelopen dagen meermaals op tot de inzet van militairen tegen demonstranten. In een gesprek met verschillende gouverneurs zei hij dat zij moesten 'domineren' en 'terugvechten' tegen de mensenmassa's.

Tot nu toe enkele doden gevallen bij protesten

Op video's die op sociale media werden verspreid was ondertussen te zien dat politieagenten in verschillende steden traangas en pepperspray inzetten tegen mensen die vreedzaam aan het protesteren waren. In Seattle werden 14.000 klachten ingediend vanwege dertien verschillende gevallen van misdragingen door politieagenten tijdens de protesten. Een externe commissie gaat een onderzoek uitvoeren. Democratisch presidentskandidaat Joe Biden riep dinsdag op tot verschillende hervormingen om politiegeweld tegen te gaan.

Tot nu toe kwamen enkele mensen om het leven bij de protesten. In Louisville werd maandagochtend een ongewapende restauranteigenaar doodgeschoten door politieagenten. Het hoofd van de plaatselijke politie werd ontslagen toen bleek dat de agenten in strijd met de regels hun bodycamera's niet hadden geactiveerd.

In Las Vegas schoten agenten maandagavond een gewapende man dood. Elders in dezelfde stad werd een politieagent neergeschoten; hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en een 20-jarige verdachte werd opgepakt. Ook in Chicago, Detroit, Indianapolis, Omaha en St. Louis kwamen mensen om het leven, al is niet in alle gevallen duidelijk of er een verband is met de protesten.

