In Nicaragua is opnieuw een tegenstander van president Daniel Ortega opgepakt. Door de arrestatie is ze gediskwalificeerd voor de presidentsverkiezingen.

Functionarissen van het ministerie van Justitie en het openbaar ministerie hebben Berenice Quezada dinsdagavond laten weten dat ze onder huisarrest staat, meldt de burgeralliantie voor de vrijheid (Alianza CxL).

De 27-jarige Quezada, in 2017 de winares van Miss Nicaragua, had zich maandag nog maar geregistreerd als kandidaat-vicepresident voor de rechtse Alianza CxL. Ze kwam zo samen op met presidentskandidaat Oscar Solbalvarro. Die was in de jaren 1980 beter bekend als Ruben, een generaal van een Contra-rebellengroep die vocht tegen de linkse Sandinistas van Ortega, die sinds 2007 (opnieuw) aan de macht is. Ortega heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een vierde termijn.

'Terreurdaden'

Quezada wordt volgens de staatsmedia beschuldigd van het promoten van terreurdaden. Ze zou de antiregeringsmanifestaties van 2018 verheerlijkt hebben. In april 2018 kwamen honderdduizenden mensen op straat om te protesteren tegen voorgestelde sociale hervormingen. De protesten mondden echter snel uit in antiregeringsprotesten en de manifestanten eisten onder meer nieuwe verkiezingen. De politie reageerde zeer gewelddadig op de protesten. Meer dan 300 mensen kwamen om het leven, honderden manifestanten werden gearresteerd en meer dan 100.000 Nicaraguanen vluchtten naar het buitenland. De regering noemt de demonstraties een poging tot staatsgreep.

In de aanloop naar de presidentsverkizingen in november werd al een dertigtal opposanten opgepakt.

Wie wordt opgepakt, komt volgens de wetgeving niet meer in aanmerking om deel te nemen aan de verkiezingen.

