Ook op paaszondag zijn er op de Tempelberg in Jeruzalem weer rellen uitgebroken tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en Palestijnen. Palestijnse jongeren raakten daarbij gewond, meldt de Israëlische politie.

Honderden Palestijnse jongeren troepten zondagochtend samen aan de Tempelberg in Jeruzalem. Ze gooiden met stenen en ijzeren staven naar de Israëlische politie.

Volgens de politie zijn meerdere Palestijnse jongeren gewond geraakt, maar het is niet bekend hoeveel precies.

De Tempelberg is, samen met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee, de derde heiligste plek in de islam. Ook voor de Joden gaat het echter om een heilige plek, omdat er vroeger twee Joodse tempels stonden.

De plaats wordt streng bewaakt, maar met de regelmaat van de klok zijn er gewelddadige voorvallen. Bij soortgelijke rellen vielen vrijdag meer dan 150 gewonden.

