Vanuit Libanon zijn woensdag vier raketten op het noorden van Israël afgevuurd. Israëlische artillerie heeft daarop doelwitten in Libanon onder vuur genomen van waaruit de raketten waren afgeschoten, zo deelde het Israëlische leger mee.

In de omgeving van de havensteden Haifa en Akko loeiden de alarmsirenes. De Israëlische raketafweer onderschepte volgens het leger een van de raketten. Een woordvoerder van het leger, Avichay Adraee, zei op Twitter dat een andere raket op een braakliggend terrein neerkwam en dat de twee overige in zee vielen.

Maandag werden al raketten vanuit Libanon naar Israël afgevuurd, maar die sloegen volgens het Israëlische leger op het Libanese grondgebied in. Vorige week donderdag werden ook al drie raketten vanuit Libanon naar Israël afgevuurd.

Volgens Libanese veiligheidskringen zit een Palestijnse groepering achter de raketaanvallen en niet de sjiitische organisatie Hezbollah. Hezbollah heeft nauwe banden met Iran, de aartsvijand van Israël. Het controleert met zijn militie onder meer het zuiden van Libanon en de grens met Israël, waar het steeds weer tot spanningen komt. Bronnen dichtbij Hezbollah ontkenden elke betrokkenheid bij de raketaanvallen vanuit Libanon.

Unfil, de vredesmissie van de Verenigde Naties, bevestigde de aanvallen vanuit Libanon alsook de Israëlische vergelding. Unifil staat 'rechtstreeks in contact met de partijen en dringt bij alle zijden aan op uiterste terughoudendheid', klonk het. VN-soldaten zullen de toestand ter plaatse samen met het Libanese leger bekijken. De blauwhelmen houden sinds 1978 toezicht op het grensgebied van de twee landen.

Lees meer over het oplaaiend geweld tussen Israël en Palestina

In de omgeving van de havensteden Haifa en Akko loeiden de alarmsirenes. De Israëlische raketafweer onderschepte volgens het leger een van de raketten. Een woordvoerder van het leger, Avichay Adraee, zei op Twitter dat een andere raket op een braakliggend terrein neerkwam en dat de twee overige in zee vielen. Maandag werden al raketten vanuit Libanon naar Israël afgevuurd, maar die sloegen volgens het Israëlische leger op het Libanese grondgebied in. Vorige week donderdag werden ook al drie raketten vanuit Libanon naar Israël afgevuurd. Volgens Libanese veiligheidskringen zit een Palestijnse groepering achter de raketaanvallen en niet de sjiitische organisatie Hezbollah. Hezbollah heeft nauwe banden met Iran, de aartsvijand van Israël. Het controleert met zijn militie onder meer het zuiden van Libanon en de grens met Israël, waar het steeds weer tot spanningen komt. Bronnen dichtbij Hezbollah ontkenden elke betrokkenheid bij de raketaanvallen vanuit Libanon. Unfil, de vredesmissie van de Verenigde Naties, bevestigde de aanvallen vanuit Libanon alsook de Israëlische vergelding. Unifil staat 'rechtstreeks in contact met de partijen en dringt bij alle zijden aan op uiterste terughoudendheid', klonk het. VN-soldaten zullen de toestand ter plaatse samen met het Libanese leger bekijken. De blauwhelmen houden sinds 1978 toezicht op het grensgebied van de twee landen.Lees meer over het oplaaiend geweld tussen Israël en Palestina