Opnieuw protesten tegen regime Iran

In Iran hebben opnieuw heel wat mensen in verschillende steden geprotesteerd tegen de politieke en geestelijke leiding van het land. Dat was donderdagavond onder andere het geval in de hoofdstad Teheran, de miljoenenstad Mashhad en in de Koerdische regio’s.

Activisten hadden na de traditionele rouwperiode van veertig dagen, als gevolg van de executie van demonstranten, opgeroepen tot nieuwe protesten. Volgens ooggetuigen verliepen de betogingen vooral in de Koerdische steden Sanandaj en Qorveh onrustig. De demonstranten trokken er onder meer barricades op en staken vuilnisbakken in brand. Veiligheidstroepen reageerden met waarschuwingsschoten.

Vrouw, leven, vrijheid

In andere delen van het land trokken opnieuw veel vrouwen door de straten. In Teheran gingen de manifestaties gepaard met slogans als ‘Dood aan de dictator’ en ‘Vrouw, leven, vrijheid’. De protesten bleven echter beperkt tot afzonderlijke wijken van de hoofdstad, in het centrum bleef het rustig.

In Iran zijn al maanden protesten aan de gang. Aanleiding daarvoor was de dood van Mahsa Amini op 16 september 2022 in politiehechtenis. De Iraans-Koerdische werd gearresteerd door de zogenaamde zedenpolitie wegens het overtreden van de in Iran geldende islamitische kledingvoorschriften. De protesten hebben de politieke leiders in een van de ergste crisissen in decennia gestort. De autoriteiten treden intussen erg repressief op tegen de manifestanten.

De afgelopen weken waren de demonstraties teruggeschroefd na de executie van vier demonstranten. Veel vrouwen uiten nu hun protest door de verplichting om een hoofddoek te dragen te negeren.