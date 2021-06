In Nicaragua heeft de politie zondag vier bekende leiders van de Sandinistische dissidenten gearresteerd, waaronder ex-guerrilla Dora Maria Tellez, een van de meest kritische tegenstanders van de regering van Daniel Ortega.

'Dora Maria Tellez en Ana Margarita Vigil Guardian', twee leiders van de oppositiepartij Unamos, vroeger bekend als de Sandinistische Herstelbeweging (MRS), werden 'vandaag in detentie geplaatst', liet de politie in een communiqué weten. Enkele uren later kondigde de politie vervolgens de arrestatie aan van partijvoorzitter Suyen Barahona Cuan en vicevoorzitter van Unamos, Hugo Torres. Volgens een politieverklaring loopt er tegen de vier onder andere een onderzoek 'wegens het plegen van handelingen die de onafhankelijkheid, soevereiniteit en zelfbeschikking ondermijnen, en wegens het aanzetten tot buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden'.

Vierde termijn

Met de recente arrestaties zijn er sinds 2 juni nu al een tiental oppositieleiders in Nicaragua opgepakt, waarvan er vier kandidaat zijn voor de presidentsverkiezingen in november. De autoritaire president Daniel Ortega en zijn vrouw, vicepresident Rosario Murilla, zijn sinds 2007 aan de macht. In 2018 liet de president aanhoudende demonstraties hardhandig neerslaan, met meer dan 300 doden tot gevolg.

Op 7 november is Ortega kandidaat voor een vierde termijn als president.

