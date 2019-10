Opnieuw onrustig in Barcelona

In de nacht van donderdag op vrijdag was het weer onrustig in Barcelona, waar Catalanen protesteren tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Er waren bostingen tussen politie en manifestanten, die volgens lokale media voetzoekers en stenen gooiden daar de agenten. Ze staken ook afvalcontainers en tafels en stoelen van cafés in brand.

Betogingen in Barcelona tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten © Reuters