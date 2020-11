Een dag nadat bijna 2600 ongetelde stemmen opdoken in de staat Georgia, zijn er een ander kiesdistrict 2755 opgedoken. Deze stemmen gingen vaker naar Donald Trump die zijn achterstand met ruim 400 stemmen vermindert, maar nog altijd 13.000 stemmen achterstaat.

Dat meldt het persagentschap AP.

Wat gebeurde is, volgens de uitleg van de kiesverantwoordelijken, vergelijkbaar met de eerdere vondst: een geheugenkaart werd niet geupload.

Dit keer gebeurde dat in Fayette County, ten zuiden van Atlanta. 1577 van de nieuw getelde stemmen ging naar Trump, 1128 naar Biden, de rest naar de Libertairen.

De eerdere vondst van 2600 stemmen in Wayne County leverde Trump een relatieve winst van bijna 800 stemmen op.

Biden, die in de staat Georgia eerder een voorsprong van ruim 14.000 stemmen had, valt nu terug op een voorsprong van 13.000.

De hertelling van de stemmen in Georgia, die werd bevolen omdat het verschil kleiner is dan 0,5 procent, wordt vandaag afgerond. De eindresultaten worden vrijdag bekendgemaakt.

Dat meldt het persagentschap AP. Wat gebeurde is, volgens de uitleg van de kiesverantwoordelijken, vergelijkbaar met de eerdere vondst: een geheugenkaart werd niet geupload. Dit keer gebeurde dat in Fayette County, ten zuiden van Atlanta. 1577 van de nieuw getelde stemmen ging naar Trump, 1128 naar Biden, de rest naar de Libertairen.De eerdere vondst van 2600 stemmen in Wayne County leverde Trump een relatieve winst van bijna 800 stemmen op.Biden, die in de staat Georgia eerder een voorsprong van ruim 14.000 stemmen had, valt nu terug op een voorsprong van 13.000. De hertelling van de stemmen in Georgia, die werd bevolen omdat het verschil kleiner is dan 0,5 procent, wordt vandaag afgerond. De eindresultaten worden vrijdag bekendgemaakt.