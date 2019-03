Opnieuw massale stroompanne in Venezuela

Venezuela is zaterdag aan het einde van de dag andermaal getroffen door een massale stroompanne. Het grootste deel van het land zit opnieuw in het donker.

In de meeste staten is geen elektriciteit meer, meldt de oppositiekrant El Nacional. In de hoofdstad Caracas trok de bevolking de straat op. De manifestanten kloppen op potten en pannen om hun protest kenbaar te maken.

Het is al de vierde grote stroompanne in Venezuela van deze maand. De ergste stroomonderbreking duurde ruim 100 uur.

De regering stelt dat sabotage door de Verenigde Staten aan de oorzaak ligt van de black-outs. Volgens de oppositie hebben de autoriteiten echter niet voldoende geïnvesteerd in het stroomnet en is dat, samen met een gebrekkig onderhoud van de infrastructuur, de echte reden voor de pannes.