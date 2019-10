Opnieuw manifestaties in Hongkong

Tienduizenden antiregeringsmanifestanten zijn zondag opnieuw op straat gekomen in verschillende wijken in Hongkong, ondanks de gietende regen. De protestmarsen zijn grotendeels vreedzaam, met de oproerpolitie die op voetgangersbruggen een oog in het zeil houdt. Schermutselingen zijn weliswaar niet uitgesloten. De politie waarschuwt manifestanten aan een politiekantoor met een vlag voor het gebruik van tranagas.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













In Hongkong komen al maanden mensen op straat.

De politie stuurde een waarschuwingsbericht naar inwoners en maande hen aan binnen te blijven, aangezien 'vandaag verwachte niet-toegestane publieke evenementen waarschijnlijk geweld en verstoringen zullen veroorzaken'. Vele manifestanten droegen maskers. Daarmee bieden ze bestuursvoorzitter Carrie Lam het hoofd, die vrijdag een spoedwetgeving invoerde om het dragen van zulke maskers bij niet-toegestande bijeenkomst en marsen te verbieden. Het prodemocratiekamp in de stad vocht het verbod aan voor een rechtbank, maar ving daarbij bot. Wel verkregen ze dat het gerecht later deze maand het verbod en de handelswijze van Lam onder de loep neemt. Lam kon de wet invoeren door wetgeving uit het koloniaal tijdperk in 1922 die de leider noodbevoegdheden geeft. Meer dan de helft van de metrostations in Hongkong blijven zondag gesloten. De protesten van vrijdag waren uitgemond in geweld, waarbij metrostations, banken en winkels met vandalisme te maken kregen.