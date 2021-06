De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook nadat er eerder vanop het Palestijnse grondgebied brandballonnen waren gelanceerd richting Israël. Dat melden Palestijnse veiligheidsbronnen en getuigen.

Het gaat om de eerste grote incidenten tussen Israël en Gaza sinds een staakt-het-vuren op 21 mei een einde maakte aan een elf dagen durende oorlog. Bij die gevechten kwamen toen aan Palestijnse zijde 260 mensen, onder wie ook kinderen en tieners, om het leven. Aan Israëlische zijde vielen dertien doden, waaronder eveneens een kind en een tiener.

Volgens Palestijnse bronnen viseerde de Israëlische luchtmacht al zeker één locatie ten oosten van Khan Younès, een stad in het zuiden van de Gazastrook waar tijdens de meest recente oorlog met Israël een duizendtal appartementen, kantoren en handelszaken werden vernield. Een fotograaf van AFP was ter plaatse getuige van de ontploffingen.

Het Israëlische leger heeft inmiddels in een verklaring bevestigd dat zijn gevechtsvliegtuigen bij wijze van vergelding voor de brandballonnen van dinsdag stellingen van Hamas heeft getroffen die onder andere werden gebruikt voor 'vergaderingen' van de Palestijnse beweging.

