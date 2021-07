Op het eiland Penelakut, in het westen van Canada, zijn opnieuw meer dan 160 naamloze graven gevonden in de buurt van een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Dat maakte het bestuur van Penelakut bekend. Het gaat al om de vierde ontdekking van dergelijke graven in iets meer dan een maand.

In Canada zijn op enkele weken tijd zo al meer dan duizend graven ontdekt, die een pijnlijk aspect van de geschiedenis van het Noord-Amerikaanse land - gedwongen assimilatie van de inheemse volkeren - blootleggen.

De zogenoemde 'residential schools' bestonden van in de zeventiende eeuw tot in de jaren 1990. Er werden naar schatting 150.000 inheemse kinderen ondergebracht die van hun familie waren gescheiden. Ze moesten er de tradities van de Europese kolonialen leren, en hun eigen taal en cultuur vergeten.

Geweld en seksueel misbruik waren niet uitzonderlijk. Volgens een onderzoekscommissie vonden 4.000 kinderen er hun dood.

Het internaat op Penelakut Island (vroeger Kuper Island) werd aan het einde van de 19de eeuw opgericht en bleef open tot 1975. De ruim 160 graven die er zijn ontdekt, komen er boven op de resten van 215 inheemse kinderen die de voorbije weken zijn blootgelegd in Kamloops, de 751 anonieme graven in Marival en de 182 lichamen in Cranbrook.

