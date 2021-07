Voor het derde weekend op rij zijn in Frankrijk honderdduizenden mensen op straat op gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze verzetten zich onder meer tegen de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel.

Verspreid over heel Frankrijk hebben zaterdag meer dan 200.000 mensen betoogd tegen de gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Alleen al in Parijs kwamen 14.250 mensen op straat. Dat blijkt uit gegevens van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. In totaal vonden in 184 steden optochten plaats.

Vorig weekend hadden ongeveer evenveel mensen gemanifesteerd.

Alleen al in de hoofdstad Parijs vinden verschillende grote protesten plaats. Een van de marsen leidt naar het ministerie van Volksgezondheid. Ongeveer 3.000 politieagenten zijn er ingezet. Toen relschoppers straten blokkeerden met afvalcontainers, grepen de eenheden in met traangas.

Daarnaast wordt er ook een grote opkomst verwacht in Toulon, Bordeaux, Marseille, Nice, Metz, Nantes en Pau.

Frankrijk vecht momenteel tegen een vierde coronagolf. President Emmanuel Macron had daarom midden juli strengere maatregelen aangekondigd. Zo wordt de toepassing uitgebreid van de gezondheidspas, waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn of recent een negatieve coronatest hebben afgelegd.

De gezondheidspas is momenteel nodig voor een bezoek aan musea, bioscopen en grote evenementen. De Franse regering wil de pas vanaf 9 augustus ook verplichten voor horecabezoek en de toegang tot winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en langeafstandstreinen.

