Opnieuw honderdduizenden deelnemers voor regeringsprotesten in Tel Aviv

In de Israëlische kuststad Tel Aviv hebben zaterdagavond opnieuw meer dan 100.000 mensen betoogd tegen de rechts-religieuze regering. Ook in andere steden gingen manifestanten de straat op. Het protest is inmiddels al zo’n 38 weken aan de gang en het gaat om een van de grootste protestbewegingen ooit in Israël.

De betogers hadden onder meer een groot spandoek bij zich, waarop naast een foto van premier Benjamin Netanyahu op een rode achtergrond de woorden “dictator op de vlucht” stonden geschreven. De regeringsleider is momenteel in de Verenigde Staten en werd ook daar geconfronteerd met protesten tegen de Israëlische regering. Aanleiding voor de ontevredenheid bij de manifestanten is de hervorming van Justitie. Volgens de regering moet de hervorming de macht in het land weer in evenwicht brengen door de privileges van het Hooggerechtshof te verminderen.

Zo zou de hoogste rechtbank van het land niet langer de mogelijkheid hebben om “onredelijke” regeringsbeslissingen aan te vechten. Maar tegenstanders vinden dat de hervorming de deur dreigt te openen naar een antiliberaal of autoritair regime.

De afgelopen maanden hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd. Israël heeft geen grondwet en daarom vinden veel inwoners het belangrijk dat rechters de regering kunnen terugfluiten om machtsmisbruik te voorkomen.

De hervormingsplannen van de rechtse regering dateren al van januari dit jaar. In juli keurde het Israëlische parlement, de Knesset, het voorstel van de rechtse regering om de invloed van het hooggerechtshof te beperken goed, ondanks de massale weerstand. Onderhandelingen om tot een compromis te komen, leverden tot hiertoe niets op