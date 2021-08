Ondanks de grote hitte en aanhoudende chaos blijven er ook zondag nog grote massa's mensen toestromen naar de toegangspoorten van de internationale luchthaven van Kaboel. Er zouden ook verschillende kinderen vermist zijn geraakt in de menigte.

Zeker twintig Afghanen zijn in de afgelopen zeven dagen overleden in en om het vliegveld van Kaboel, zo meldt de verdragsorganisatie NAVO. Hoe de twintig personen allemaal om het leven kwamen, zegt ze niet.

Eerder deze week werden al meerdere doden in het gedrang van de mensenmassa bij de luchthaven gemeld. Ook zouden enkele personen door kogels zijn getroffen.

En eerder op de dag meldde het Britse ministerie van Defensie zeven doden in het gedrang rond de luchthaven.

Zowel bij de mededeling van de NAVO als van het Verenigd Koninkrijk is het niet duidelijk waar de cijfers precies op gebaseerd zijn.

De NAVO voegt toe dat buitenlandse militairen uit de buurt blijven van de gebieden rondom het vliegveld, om botsingen met talibanstrijders te voorkomen.

Massa groeit aan

De wanhopige mensenmassa buiten het vliegveld lijkt groter te worden nu de deadline nadert die de Amerikaanse regering zichzelf heeft gegeven voor het afronden van de missie, 31 augustus.

Afghanen zien het als hun laatste kans om het taliban-regime te ontvluchten. Door de menigte wordt het steeds lastiger om het vliegveld te bereiken. Amerikaanse president Joe Biden had afgelopen week al gezegd dat de operatie mogelijk na 31 augustus wordt verlengd, afhangende van hoeveel mensen nog geëvacueerd moeten worden.

Duizenden mensen, onder wie ook een pak kinderen, staan al dagen buiten de luchthaven in Kaboel. Ze proberen er binnen te raken en zo het land uit te vluchten, nu de taliban de macht hebben overgenomen. 'Onze gedachten gaan naar de families van zeven Afghaanse burgers die spijtig genoeg omgekomen zijn in de menigte in Kaboel', zo verklaarde een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie in een persbericht. 'De toestand op het terrein blijft uiterst moeilijk, maar we doen er alles aan om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.'

Volgens een journalist van Sky News die zich in de luchthaven bevindt, werd de situatie zaterdag plots erg chaotisch. Soldaten moesten mensen uit de massa trekken en ze zouden ook in de lucht hebben geschoten om de massa op afstand te proberen houden.

Heel wat wachtenden zijn uitgedroogd en de soldaten sproeiden water over hen.

Vermiste kinderen

Een ooggetuige vertelt aan het Duitse persagentschap dpa dat hij al sinds middernacht met zijn gezin staat aan te schuiven om de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad binnen te komen, in de hoop dat er 's nachts en 's morgensvroeg minder mensen zouden zijn. Maar naarmate de uren verstreken zag het gezin meer en meer mensen toestromen. 'We hebben nog geen uur geslapen. Nu schijnt de zon fel op ons neer.'

Volgens de betrokkene worden er nu regelmatig mensen opgeroepen en naar de luchthaven begeleid door Britse soldaten. Dat leidt tot gedrang en geschreeuw in de menigte die er vaak al urenlang staat te wachten, klinkt het. 'Maar we willen onze kans niet missen om binnen te geraken.'

Volgens getuigenissen op sociale media raakten ook meerdere kinderen vermist in de menigte. Eén zesjarige jongen raakte vast in prikkeldraad. Een Afghaanse familie kon hem uit die hachelijke positie bevrijden en zoekt nu naar zijn gezin. Lokale journalisten berichtten ook over ouders die foto's van hun vermiste kinderen op sociale media posten.

Taliban wijst met de vinger naar VS

De radicaalislamitische taliban vinden dat de Verenigde Staten verantwoordelijk zijn voor de chaos aan de luchthaven 'Amerika, met al zijn macht en materiaal (...), is er niet in geslaagd de orde te herstellen op de luchthaven', aldus Amir Khan Mutaqi, een hoge verantwoordelijke bij de taliban. 'In heel het land is er vrede en rust, maar aan de luchthaven van Kaboel is er alleen maar chaos. Dat moest zo snel mogelijk stoppen.'

Vrees voor aanslag

Via de internationale luchthaven van Kaboel evacueren verschillende landen hun onderdanen en Afghanen die gevaar lopen, zoals medewerkers van westerse legers en internationale en mensenrechtenorganisaties. Duizenden anderen Afghanen willen eveneens het land verlaten uit angst voor de radicaalislamitische taliban, die de macht vorige week grepen na een blitzoffensief.

De Amerikaanse ambassade stuurde zaterdag een waarschuwing uit naar haar onderdanen om niet naar de luchthaven van Kaboel te komen, 'wegens een potentieel gevaar voor de veiligheid'. Volgens Amerikaanse media zou er worden gevreesd voor een aanslag door een tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

