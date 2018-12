Opnieuw gevechten in Jemen ondanks staakt-het-vuren

Er is sprake van luchtaanvallen en gewelddadige confrontaties. Volgens bronnen aan de zijde van de regering zouden er zeker 29 strijders, onder wie 22 Houthi-rebellen, om het leven zijn gekomen in de strategische belangrijke havenstad. Die aantallen konden nog niet geverifieerd worden.

Een inwoner van de stad zegt dat er de hele nacht vliegtuigen over de stad vlogen. Donderdag was in Zweden een akkoord bereikt over een 'onmiddellijk' staakt-het-vuren in Hodeida, dat wordt gecontroleerd door Houthi-rebellen. In het akkoord staat dat de regeringstroepen en de rebellen zich 'de komende dagen' uit Hodeida en de haven zouden terugtrekken.

Hodeida is strategisch belangrijk omdat de haven een aanvoerroute is voor het merendeel van de humanitaire hulp voor Jemen. De vier jaar durende burgeroorlog heeft het land naar de rand van de hongersnood geduwd. Er vielen ongeveer 10.000 doden. Tot 20 miljoen mensen zijn bedreigd met hongersnood, aldus de VN.