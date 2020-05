In de Verenigde Staten werd op vrijdag opnieuw in verschillende steden geprotesteerd na de dood van de 46-jarige George Floyd door buitensporig politiegeweld.

In de Verenigde Staten werd op vrijdag in heel wat steden geprotesteerd nadat eerder deze week de 46-jarige zwarte man George Floyd omkwam als gevolg van brutaal politiegeweld in Minneapolis.

Op sommige plaatsen liepen de protesten uit de hand. In het centrum van Louisville in Kentucky werd op betogers geschoten en raakten er zeven gewond, van wie een ernstig.

Na verscheidene nachten van gewelddadige protesten in Minneapolis heeft de burgemeester er een avondklok uitgevaardigd. Het uitgaansverbod geldt van vrijdagavond 20.00 uur tot 06.00 uur zaterdagochtend. Overtreders kunnen een boete krijgen tot 1.000 dollar of 90 dagen celstraf. De avondklok komt er na verscheidene nachten van gewelddadig protest. Toch trokken mensen de straat op om te demonstreren, zo is te zien op televisiebeelden.

Honderden mensen hebben vrijdagavond ook actie gevoerd aan het Witte Huis. Sinds de dood van Floyd zijn de raciale spanningen in de VS toegenomen. De manifestanten eisten 'gerechtigheid voor George Floyd'.

Betogers hebben vrijdagavond het hoofdkantoor van CNN in Atlanta bestormd. Ze beklommen en bekladden het grote logo voor het pand en zwaaiden met Black Lives Matter-vlaggen. Ook werd er glas bij de ingang vernield.

In de stad Atlanta werd op vrijdag betoogd aan het hoofdkantoor van nieuwszender CNN © Reuters

George Floyd werd maandag gearresteerd en tijdens de arrestatie plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Die overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis.

Recent arresteerde de politie van de staat Minnesota CNN-presentator Omar Jimenez met zijn medewerkers tijdens een uitzending in Minneapolis. De tv-ploeg werd aangehouden terwijl verslag werd gedaan van de rellen in de stad, meldde CNN. Ze zouden hebben geweigerd gehoor te geven aan een bevel zich te verwijderen van de plek waar ze aan het filmen waren. CNN berichtte later dat ze na korte tijd werden vrijgelaten.

De agent die op de nek knielde van Floyd is zelf aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom — Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020

