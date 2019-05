Opnieuw doden in Israël en Gaza, Hamas zet deur op een kier voor staakt-het-vuren

Na de nieuwe opflakkering van het geweld in en rond de Gazastrook heeft de leider van Hamas, de islamitische beweging die aan de macht is in de enclave, de deur op een kier gezet voor een bestand. Volgens Ismail Haniya is een staakt-het-vuren mogelijk als ook Israël zich ertoe verbindt.

Een raketaanval vanuit Gaza. In Israël vielen zondag vier doden, in Gaza waren dat er negentien. © Reuters