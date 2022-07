Opnieuw doden bij protest tegen VN-missie in Goma

Zeker vijf personen zijn dinsdag in Goma om het leven gekomen bij protesten tegen de VN-missie in het oosten van Congo, zo meldt het Franse persagentschap AFP. Het is al de tweede dag dat manifestanten op straat komen. Maandag vielen er zes doden.

‘Er zijn zeker vijf doden en een vijftigtal gewonden’, zo schreef Patrick Muayaya, de woordvoerder van de regering, op Twitter. Hij beloofde dat er snel een gezamenlijke persconferentie zal volgen met de VN-verantwoordelijken.

Volgens een AFP-correspondent ter plaatse zou dinsdag om ongeveer 11.00 uur (10.00 uur Belgische tijd) een kogel zijn afgevuurd vanuit de VN-basis Monusco in Goma. Daarbij is een jonge manifestant geraakt in het hoofd. Dinsdag waren al vroeg in de ochtend honderden manifestanten rond de VN-basis aanwezig en vielen het kamp in Goma aan. Op affiches waren de woorden ‘Bye Bye Monusco’ en ‘Wij willen Monusco niet meer’ te lezen. Congolese veiligheidstroepen probeerden de menigte in bedwang te houden.

Eerder hadden maatschappelijke organisaties en de partij van president Felix Tshisekedi tot demonstraties in Goma opgeroepen, nadat de voorzitter van de Senaat midden juli de VN-missie, Monusco, gevraagd had Congo te verlaten. Maandag bestormden ook honderden betogers het plaatselijke hoofdkwartier in Goma. De manifestanten braken ramen en muren en plunderden computers, stoelen, tafels en andere kostbaarheden. Daarbij vielen zes doden.

De VN-missie is al meer dan twintig jaar in het noordoosten van Congo gestationeerd. Het is de grootste vredesmissie ter wereld, maar die wordt er nu van beschuldigd te weinig actie te ondernemen tegen gewapende bendes. In het Centraal-Afrikaanse land zouden volgens de Verenigde Staten zowat 130 verschillende gewapende groepen actief zijn, waarbij het vele van hen te doen is om de controle over de waardevolle grondstoffen in het land, zoals koper, kobalt, goud en diamanten.