Opnieuw Canadees vastgehouden in China

In China is opnieuw een Canadees staatsburger opgepakt. Dat meldt het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Over de aanleiding voor de arrestatie werden geen details vrijgegeven. De Canadees zou worden vastgehouden in Yantai en krijgt consulaire bijstand.

Het embleem van de Chinese Communistische Partij, Shanghai, 8 april 2019 © Reuters