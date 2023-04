Opnieuw betogingen tegen hervorming gerecht in Israël

Tienduizenden Israëliërs zijn zaterdagavond in Tel Aviv opnieuw de straat op gegaan om te protesteren tegen de gerechtelijke hervorming die de regering van Benjamin Netanyahu wil doorvoeren. Zijn critici beschouwen de hervorming als antidemocratisch.

Het is de zestiende opeenvolgende week dat betoogd wordt in Tel Aviv en andere steden van het land. Volgende week herdenkt Israël zijn gesneuvelde soldaten en slachtoffers van terrorisme. En viert het land zijn 75ste verjaardag. In Tel Aviv droegen sommige betogers borden met daarop “wij verdedigen dat waarvoor jullie gevallen zijn”.

Aan de manifestatie in Tel Aviv, de grootste in het land, namen volgens een journalist ter plaatse tienduizenden mensen deel. Kleinere betogingen vonden in andere steden plaats, onder meer in Haifa.

De politie geeft geen officiële cijfers over het aantal deelnemers aan betogingen.