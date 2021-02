Volgens een onderzoek van de ngo VredesActie worden er nog altijd wapens en munitie uit Wallonië gebruikt in het conflict in Jemen. Dat schrijft Le Soir woensdag.

Onderzoeker Hans Lammerant van Vredesactie heeft samen met enkele andere experts satellietbeelden, video's en foto's geanalyseerd van gevechten die in augustus en september 2019 in het noorden van het land plaatsvonden tussen tussen Jemenitische troepen en Houthi-rebellen. Daaruit blijkt dat ook de Saoedische Nationale Garde betrokken was bij de gevechten in de Jabaravallei. Zij waren bovendien uitgerust met wapens van FN Herstal. Daarnaast valt uit de beelden ook op te maken dat Houthi-rebellen verschillende van die wapens en enkele dozen met munitie hebben buitgemaakt.

'Dit onderzoek toont aan dat, in tegenstelling tot wat de Waalse regering in het verleden heeft beweerd, de Saoedische Nationale Garde militair opereert in Jemen en er Belgische wapens en munitie gebruikt', besluit Hans Lammerant. 'Elk wapen dat naar daar uitgevoerd wordt, dreigt dus in Jemen bij te dragen aan de schendingen van het internationaal humanitair recht die daar plaatsvinden. Bij elke nieuwe beslissing over de toekenning van vergunningen aan Saoedi-Arabië moet met deze elementen rekening worden gehouden'.

