De Israëlische politie heeft zondagochtend twaalf mensen opgepakt bij nieuw protest tegen het beleid van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De ordetroepen zetten ook het waterkanon in, meldt de politiewoordvoerder.

De voorbije dagen waren er al verschillende demonstraties tegen Netanyahu in Jeruzalem en Tel Aviv. De Israëlische premier wordt door de manifestanten onder meer bekritiseerd wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Zo zou hij te snel versoepelingen hebben aangekondigd en het land niet goed voorbereid hebben op een tweede golf van het virus. De betogers hekelen ook het beleid rond werkloosheid alsook de corruptie.

Tienduizenden demonstranten

Het protest lokte zondag opnieuw tienduizenden mensen. De politie stond protest nabij de officiële residentie van de premier in Jeruzalem toe, evenals in een park in Tel Aviv en enkele andere plekken in het land. In Jeruzalem was sprake van circa zesduizend aanwezigen. Voor het eerst was er ook een protest nabij de private villa van de rechtse premier in de kuststad Caesarea. Na enkele uren van protest, vroeg de politie in Jeruzalem de demonstranten huiswaarts te keren. Wie weigerde, werd weggevoerd.

De coronacrisis heeft de economie van Israël zwaar getroffen, ook door de strikte maatregelen die opgelegd werden. De werkloosheidsgraad is er opgelopen tot meer dan twintig procent. Eerder deze week werd opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd.

