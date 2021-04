India kampt met een exponentiële opstoot in het aantal besmettingen maar wordt ook geconfronteerd met een reeks van dodelijke incidenten in de ziekenhuizen.

Bij een brand in een ziekenhuis in India zijn dertien coronapatiënten vanochtend om het leven gekomen. Dat meldt een brandweerverantwoordelijke. De brand brak uit rond 3 uur lokale tijd in Mumbai. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis Vijay Vallabh lagen zeventien patiënten. Dertien van hen zijn overleden, de vier anderen zijn naar een ander ziekenhuis overgebracht.

Twee dagen eerder zijn nog 22 coronapatiënten omgekomen in een ander ziekenhuis in de staat Maharashtra, door een storing van een half uur in de zuurstoftoevoer aan beademingstoestellen.

Begin april kwamen nog eens vier zieken om in een brand in een privéziekenhuis in Maharashtra. In maart stierven elf mensen bij een brand in een ziekenhuis in Mumbai.

India kampt met een exponentiële opstoot in het aantal coronabesmettingen, met bijna 4 miljoen nieuwe gevallen sinds begin april. Daarnaast wordt het land ook geconfronteerd met een tekort aan zuurstofvoorraden, geneesmiddelen en ziekenhuisbedden.

Vandaag neemt de Indiase premier Narendra Modi deel aan minstens drie crisisvergaderingen, over de zuurstofvoorziening en de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen.

