In de Kazachstaanse stad Almaty, die bijzonder zwaar getroffen is door onrust, zijn nog eens bijna 1.700 mensen gearresteerd. Het waren vooral plunderaars en andere criminelen, aldus Kazachstaanse media op gezag van het stadsbestuur van de miljoenenstad.

Het aantal arrestaties in het volledige land werd onlangs op ongeveer 10.000 geraamd. Mensenrechtenactivisten waarschuwden dat de autoritaire ex-Sovjetrepubliek moet zorgen voor eerlijke processen. In het enorme Kazachstan, dat aan zowel Rusland als China grenst, is het al ruim een week bijzonder onrustig. Het grote ongenoegen over de gestegen brandstofprijzen escaleerde tot zware protesten tegen de regering. Op de meeste plaatsen gebeurde dat vreedzaam, maar vooral in de miljoenenstad Almaty, de economische hoofdstad, kwam het tot verschillende opstootjes.

President Kassym-Jomart Tokajev sprak van een poging tot staatsgreep die ook vanuit het buitenland werd geregisseerd en gaf het leger de opdracht hard op te treden tegen demonstranten. Om de protesten de kop in te drukken, werd op verschillende plaatsen het internet afgesloten. Vorige week was het daardoor vaak moeilijk om onafhankelijke informatie over de protesten te verkrijgen. In Almaty werd maandag, na een onderbreking van vijf dagen, het internet hersteld.

