De opiumproductie in Afghanistan is het afgelopen jaar fors gestegen, meldt de drugswaakhond van de Verenigde Naties. Hoewel ze hard zijn voor druggebruikers, tiert de opiumteelt onder de taliban welig.

Toen de taliban afgelopen zomer de macht overnamen in Afghanistan, maakte de woordvoerder van de nieuwe autoriteiten duidelijk dat ze van plan waren om drugs te bestrijden. 'We gaan de opiumteelt weer tot nul terugbrengen,' zei Zabihullah Mujahid op zijn eerste persconferentie afgelopen augustus, 'en er zal geen smokkel meer zijn.'

Volgens een recent VN-rapport heeft de talibanregering nog veel werk voor de boeg. In 2021 produceerde Afghanistan al 6800 ton opium, een stijging met 8 procent tegenover een jaar eerder. Toen al was het land met 85 procent van de globale productie veruit wereldleider.

Miljardenexport

De onzekerheid vanwege de machtsovername heeft bovendien de prijzen van opiumproductie de hoogte in gestuwd. Volgens de onderzoekers heeft de verkoop van opium en de afgeleide drug heroïne de handelaars dit jaar al tussen de 1,6 miljard en 2,4 miljard euro opgebracht. Die winst gaat enkel op voor Afghanistan zelf. Verderop in de toeleveringsketen gaat het om nog veel grotere bedragen. Nu er maar weinig buitenlandse geldstromen het land binnenkomen, is de Afghaanse economie grotendeels afhankelijk van de opiumproductie in het land.

Ter vergelijking: de verkoop van opiaten, zowel binnenlandse consumptie als export, is meer waard dan de officiële export van goederen en diensten van het land. Het rapport waarschuwt ook dat ook het oppepmiddel methamfetamine in opmars is in Afghanistan, naast de stijgende opium- en heroïneproductie. Door de grote wereldwijde vraag naar synthetische drugs, in combinatie met een verzadigde wereldmarkt voor opiaten, is het mogelijk dat ook die productie verder aan populariteit wint.

Hardnekkige gewoonte

De opiumteelt is traditioneel een van de inkomstenbronnen van de taliban. Al sinds het eerste talibanregime mochten Afghaanse boeren de papaverplant kweken en werden er productiecentra opgericht. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten steeg de oppervlakte aan papavervelden 41.000 hectare in 1998, tot meer dan 64.000 in 2000. In 2000 sloeg de fundamentalistische moslimbeweging opiaten in de ban. Een VN-rapport een jaar later spreekt van 'groot succes bij het uitbannen van de papaverteelt in door de taliban gecontroleerde gebieden'. Al snel ging de opium- en heroïneproductie in het land echter opnieuw in stijgende lijn, om dit jaar een crescendo te bereiken. Er vond ook teelt plaats in regio's die tot voor kort gecontroleerd werden door de voormalige regering. De meeste papavervelden waren de voorbije jaren echter geconcentreerd in gebieden waar de taliban de plak zwaaiden.

De nieuwe leiders van Afghanistan staan nochtans gekend voor hun harde behandeling van druggebruikers. Sinds hun machtsovername circuleren er in lokale media en via sociale netwerken veel verhalen over drugsverslaafden die hardhandig opgepakt worden en gedwongen naar een ontwenningskliniek gestuurd worden.

'De opiumteelt en drugssituatie in het algemeen in Afghanistan onderstreept de dringende behoefte aan internationale hulp, om de illegale drugsteelt duurzaam in te perken, als onderdeel van de algemene steun aan de bevolking van Afghanistan', zegt Ghada Waly, directeur van de VN-organisatie die het rapport opstelde.

Toen de taliban afgelopen zomer de macht overnamen in Afghanistan, maakte de woordvoerder van de nieuwe autoriteiten duidelijk dat ze van plan waren om drugs te bestrijden. 'We gaan de opiumteelt weer tot nul terugbrengen,' zei Zabihullah Mujahid op zijn eerste persconferentie afgelopen augustus, 'en er zal geen smokkel meer zijn.' Volgens een recent VN-rapport heeft de talibanregering nog veel werk voor de boeg. In 2021 produceerde Afghanistan al 6800 ton opium, een stijging met 8 procent tegenover een jaar eerder. Toen al was het land met 85 procent van de globale productie veruit wereldleider.De onzekerheid vanwege de machtsovername heeft bovendien de prijzen van opiumproductie de hoogte in gestuwd. Volgens de onderzoekers heeft de verkoop van opium en de afgeleide drug heroïne de handelaars dit jaar al tussen de 1,6 miljard en 2,4 miljard euro opgebracht. Die winst gaat enkel op voor Afghanistan zelf. Verderop in de toeleveringsketen gaat het om nog veel grotere bedragen. Nu er maar weinig buitenlandse geldstromen het land binnenkomen, is de Afghaanse economie grotendeels afhankelijk van de opiumproductie in het land. Ter vergelijking: de verkoop van opiaten, zowel binnenlandse consumptie als export, is meer waard dan de officiële export van goederen en diensten van het land. Het rapport waarschuwt ook dat ook het oppepmiddel methamfetamine in opmars is in Afghanistan, naast de stijgende opium- en heroïneproductie. Door de grote wereldwijde vraag naar synthetische drugs, in combinatie met een verzadigde wereldmarkt voor opiaten, is het mogelijk dat ook die productie verder aan populariteit wint.De opiumteelt is traditioneel een van de inkomstenbronnen van de taliban. Al sinds het eerste talibanregime mochten Afghaanse boeren de papaverplant kweken en werden er productiecentra opgericht. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten steeg de oppervlakte aan papavervelden 41.000 hectare in 1998, tot meer dan 64.000 in 2000. In 2000 sloeg de fundamentalistische moslimbeweging opiaten in de ban. Een VN-rapport een jaar later spreekt van 'groot succes bij het uitbannen van de papaverteelt in door de taliban gecontroleerde gebieden'. Al snel ging de opium- en heroïneproductie in het land echter opnieuw in stijgende lijn, om dit jaar een crescendo te bereiken. Er vond ook teelt plaats in regio's die tot voor kort gecontroleerd werden door de voormalige regering. De meeste papavervelden waren de voorbije jaren echter geconcentreerd in gebieden waar de taliban de plak zwaaiden. De nieuwe leiders van Afghanistan staan nochtans gekend voor hun harde behandeling van druggebruikers. Sinds hun machtsovername circuleren er in lokale media en via sociale netwerken veel verhalen over drugsverslaafden die hardhandig opgepakt worden en gedwongen naar een ontwenningskliniek gestuurd worden.'De opiumteelt en drugssituatie in het algemeen in Afghanistan onderstreept de dringende behoefte aan internationale hulp, om de illegale drugsteelt duurzaam in te perken, als onderdeel van de algemene steun aan de bevolking van Afghanistan', zegt Ghada Waly, directeur van de VN-organisatie die het rapport opstelde.