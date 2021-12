Een federale rechter heeft in de VS een schikking van het omstreden farmabedrijf Purdue in verband met de opioïdencrisis vernietigd.

Purdue verdiende miljarden met de verslavende pijnstiller OxyContin, die mee verantwoordelijk zou zijn voor de opioïdencrisis die aan honderdduizenden mensen het leven kostte. In het faillissementsplan van het farmabedrijf zat vervat dat de eigenaarsfamilie Sackler 4,5 miljard dollar zou betalen aan slachtoffers. In ruil zou de familie levenslange bescherming krijgen tegen verdere vervolging.

Verschillende openbare aanklagers, uit onder meer de staten Washington, Connecticut en Maryland, gingen in beroep tegen de beslissing. Zij willen de Sackler-familie blijven vervolgen voor hun rol in de opioïdencrisis. Een federale rechter, Colleen McMahon, gaf de aanklagers gelijk. Zij oordeelde donderdag dat de failissementsrechtbank niet bevoegd is om dergelijke aansprakelijkheidsbescherming te verlenen.

