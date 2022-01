In Groot-Brittannië is zondag ophef ontstaan over uitspraken van de voormalige minister van Transport Nusrat Ghani. In een gesprek met de Sunday Times zegt ze dat Downing Street 10, het kabinet van premier Boris Johnson, haar islamitisch geloof in 2020 aanhaalde als een reden om haar aan de kant te schuiven. Ze zou te horen gekregen hebben dat haar status collega's ongemakkelijk deed voelen en dat ze te weinig deed om de Conservatieve Partij te beschermen tegen beschuldigingen van islamofobie.

Ghani werd in februari 2020 ontslagen in het kader van een kleine reshuffle van de regering-Johnson. Het was volgens haar duidelijk dat de entourage van de eerste minister en de partijbonzen voor haar een hogere standaard op het vlak van loyaliteit stelden dan voor anderen, en dat vanwege haar achtergrond en geloof, zegt ze.

Meteen na de publicatie van het interview gaf parlementair fractieleider (chief whip) Mark Spencer toe dat hij degene was die twee jaar geleden het gesprek met Ghani voerde over haar ontslag. Maar hij ontkent in alle toonaarden dat hij ooit gezegd heeft wat Ghani de partij aanwrijft. Haar aantijgingen zijn dan ook "totaal onjuist" en "lasterlijk", schreef Spencer op Twitter.

Vicepremier Dominic Raab zei op Sky News dat er geen onderzoek naar de zaak komt zolang Ghani geen formele klacht indient, wat ze tot nog toe niet gedaan heeft.

Ghani trad naar buiten met haar verhaal op een ogenblik dat Johnson al onder vuur ligt voor 'partygate', het schandaal over de lockdownfeestjes die onder zijn verantwoordelijkheid werden gehouden. De komende week zou Sue Gray, een hoge Britse ambtenaar, met haar rapport over de zaak komen.

Volgens de Sunday Times zou Gray ook overtredingen van de coronamaatregelen in de residentie van Johnson, in Downing Street 11, onderzoeken. Daar zouden goede vrienden van Johnsons vrouw Carrie over de vloer gekomen zijn terwijl dat eigenlijk niet mocht. Officieel ging het om werkgerelateerde bezoeken.

Ghani werd in februari 2020 ontslagen in het kader van een kleine reshuffle van de regering-Johnson. Het was volgens haar duidelijk dat de entourage van de eerste minister en de partijbonzen voor haar een hogere standaard op het vlak van loyaliteit stelden dan voor anderen, en dat vanwege haar achtergrond en geloof, zegt ze. Meteen na de publicatie van het interview gaf parlementair fractieleider (chief whip) Mark Spencer toe dat hij degene was die twee jaar geleden het gesprek met Ghani voerde over haar ontslag. Maar hij ontkent in alle toonaarden dat hij ooit gezegd heeft wat Ghani de partij aanwrijft. Haar aantijgingen zijn dan ook "totaal onjuist" en "lasterlijk", schreef Spencer op Twitter. Vicepremier Dominic Raab zei op Sky News dat er geen onderzoek naar de zaak komt zolang Ghani geen formele klacht indient, wat ze tot nog toe niet gedaan heeft. Ghani trad naar buiten met haar verhaal op een ogenblik dat Johnson al onder vuur ligt voor 'partygate', het schandaal over de lockdownfeestjes die onder zijn verantwoordelijkheid werden gehouden. De komende week zou Sue Gray, een hoge Britse ambtenaar, met haar rapport over de zaak komen. Volgens de Sunday Times zou Gray ook overtredingen van de coronamaatregelen in de residentie van Johnson, in Downing Street 11, onderzoeken. Daar zouden goede vrienden van Johnsons vrouw Carrie over de vloer gekomen zijn terwijl dat eigenlijk niet mocht. Officieel ging het om werkgerelateerde bezoeken.