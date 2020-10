Terwijl Donald Trump in het ziekenhuis verblijft, zullen zijn vicepresident Mike Pence en zijn kinderen de Republikeinse verkiezingscampagne voortzetten. Het campagneteam noemt dat plan 'Operatie MAGA', naar de klassieke Trump-slogan 'Make America Great Again'.

De president zei in een videoboodschap vanuit het ziekenhuis dat hij ernaar uitkijkt om de kiescampagne 'af te ronden zoals ze begonnen was'.

Trump trok de voorbije tijd meermaals per week naar bijeenkomsten op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten.

Vicepresident Pence zal op 8 oktober campagne voeren voor Trump tijdens een bijeenkomst in Peoria, in Arizona. De dag daarvoor neemt hij deel aan een televisiedebat met de Democratische kandidaat-vicepresident Kamala Harris in Salt Lake City, in Utah.

Naast Pence worden onder andere ook Trumps kinderen Donald Trump Jr. en Eric Trump het veld worden ingestuurd.

