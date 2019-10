In Hongkong is het openbaar vervoer, met inbegrip van de treinverbinding die de internationale luchthaven bedient, zaterdag stilgelegd.

Dat heeft operator MTR gemeld. De maatregel komt er na opstootjes tussen de politie en manifestanten, waarbij ook enkele metrostations werden vernield.

De openbaarvervoersdiensten van MTR 'kunnen deze ochtend niet worden hervat', aldus de operator in een communiqué. De situatie zal in de loop van de dag opnieuw worden geëvalueerd.

'Rekening houdend met het geweld dat zich in verschillende districten heeft voorgedaan, moet het onderhoudspersoneel eerst de eigen veiligheid kunnen verzekeren alvorens het de beschadigde stations kan binnengaan om de aard en de omvang van de schade te bepalen en herstellingen uit te voeren', klinkt het voorts.

Nadat Carrie Lam, leider van Hongkong, een verbod aankondigde op het dragen van (mond)maskers tijdens de protesten, brak er vrijdag zowat overal in Hongkong protest uit. Tal van actievoerders blokkeerden onder meer de grote verkeersassen in het hart van de zakenwijk. In de loop van de avond kwam het tot relletjes.

De politie zette onder andere traangas in om de menigte die in de straten was samengetroept en brandjes veroorzaakte, uiteen te drijven. In de marge van die onlusten werden ook metrostations en pro-Chinese handelszaken gevandaliseerd.