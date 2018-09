Openbaar ministerie eist tot tien jaar gevangenis voor Bill Cosby

Rechter Steven O'Neill zou dinsdag de strafmaat voor Bill Cosby bekendmaken. 'Niemand staat boven de wet, niemand', zei Kevin Steele tijdens de zitting in Norristown, Pennsylvania.

Cosby werd in april veroordeeld voor drie feiten aan ernstig seksueel misbruik. Daardoor riskeert hij eigenlijk tot dertig jaar cel. Maar de verdediging en het openbaar ministerie kwamen overeen om de zaken samen te voegen. En dus is de hoogste mogelijke straf tien jaar cel in de gevangenis van de staat Pennsylvania.

Cosby's advocaat Joseph Green zegt dat een dergelijke straf 'overdreven hard' zou zijn voor iemand zo oud als Cosby. 'Wat doet een 81-jarige man in de gevangenis?' vroeg Green. Hij vindt dat Cosby de straf zou moeten kunnen uitzitten thuis met een enkelband, zoals hij al doet sinds hij in april schuldig werd verklaard.

Slachtoffer Andrea Constand gaf ook een korte afsluitende opmerking. 'De jury heeft mij gehoord, meneer Cosby heeft mij gehoord. Nu vraag ik slechts de gerechtigheid die de rechtbank gepast acht.' Ze overhandigde eveneens een langere, schriftelijke verklaring. Ook haar ouders en zus beschreven hoe de feiten haar getekend hebben.