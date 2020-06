De organisatie van olie-exporterende landen en andere producenten, verenigd in OPEC+, onderhandelen dit weekend over een verlenging van de productiebeperking. De huidige afspraak kwam er in een poging om de internationale olieprijzen weer omhoog te krijgen. Die prijs was in elkaar gezakt nadat de coronacrisis de vraag had doen instorten.

De productiebeperking, die eind april werd overeengekomen, loopt eind deze maand af. Voor de verlenging wordt er op afstand onderhandeld via een videoconferentie. Volgens Russische staatsmedia zouden de gesprekken zaterdag aflopen. Rusland maakt geen deel uit van OPEC, maar leidt een groep van andere olieproducenten. 'Het wordt een lange en moeilijke avond', meldt een anonieme bron aan het Russische staatspersbureau TASS.

Tien miljoen vaten per dag minder

Volgens een analist van Commerzbank is het waarschijnlijk dat een akkoord wordt gevonden om de productiebeperking te verlengen. Als de prijs te hoog wordt, zo waarschuwen analisten, kan het meer Amerikaanse producenten opnieuw op de markt brengen. 'Met een buitensporig snelle stijging van de olieprijzen graaft OPEC zijn eigen graf', meent Commerzbank-analist Eugen Weinberg.

Sinds de olielanden in april overeenkwamen om de productie in te perken, is de prijs voor een vat Brentolie opnieuw gestegen, van goed 20 dollar naar meer dan 41 dollar per vat. In april werd afgesproken om in mei en juni zo'n tien miljoen vaten per dag minder op te pompen.

