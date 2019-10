Dat elk jaar zo'n 3 miljoen moslims naar Mekka reizen, is bekend. Maar dat liefst 20 miljoen een jaarlijkse pelgrimage van 100 kilometer door Irak maken? Fotograaf en documentairemaker Robbe Vandegehuchte deed de voettocht samen met Belgische moslims.

Een karavaan van 100 kilometer door de woestijn, van de Iraakse stad Najaf naar Kerbala: dat is Arbaeen, bekend als The Walk of Peace. Met zijn 20 miljoen bezoekers uit de hele wereld is het de grootste jaarlijkse openbare bijeenkomst op aarde. Onder hen: dertig Belgische moslims, en fotograaf Robbe Vandegehuchte.

...