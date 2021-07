Ten laatste op 13 juli begint een serie boeken over Donald Trump over ons neer te dalen. Volgens nieuwssite Axios heeft de gewezen president zelf meegewerkt aan 17 van de geplande boeken. Hij gaf interviews en verdeelde 'scoops', onthullingen, onder de auteurs.

Sinds de machtswissel in Washington op 20 januari van dit jaar is Donald Trump alleen nog in rechtse audiovisuele media opgedoken. Daar geeft hij interviews voor bevriende tot bewonderende, in elk geval kritiekloze journalisten of commentatoren.

...

Sinds de machtswissel in Washington op 20 januari van dit jaar is Donald Trump alleen nog in rechtse audiovisuele media opgedoken. Daar geeft hij interviews voor bevriende tot bewonderende, in elk geval kritiekloze journalisten of commentatoren. Maar voor boeken volgt hij een andere aanpak en verleent hij interviews aan een breed spectrum van journalisten en auteurs. Volgens Axios gaf hij minstens 22 interviews voor in totaal 17 boeken. De auteurs zoeken hem op in Mar-a-Lago, waar hij hen gemiddeld 90 minuten te woord staat. Iedereen krijgt Diet Coke voorgezet. Sommigen worden ook een avondmaal en een kamer voor de nacht aangeboden. Zijn adviseurs, aldus Axios, 'beseffen dat de boeken in het beste geval een gemengd beeld zullen schetsen', maar Trump probeert met 'charme, spin en onthullingen' de berichtgeving in voor hem positieve richting te doen opschuiven. De meeste interviews zijn helemaal on the record, en elke auteur krijgt de indruk - nog altijd volgens Axios - dat zij of hij met iets speciaals buitenkomt, al zal er wel wat overlapping zijn tussen de 'scoops' van de gewezen president.Uitgevers zijn nu in een koers beland om hun werk als eerste of een van de eersten op de markt te brengen. Toen Axios op 21 juni zijn overzicht van Trumpboeken publiceerde, werd 'Landslide' van Michael Wolff nog als het eerste aangekondigd. Zijn boek, onder meer gebaseerd op twee interviews met Trump, zou op 27 juli verschijnen. Kort daarna werd een ander boek vervroegd: 'I alone can fix it: Donald J. Trump's catastrophic final year' van Carol Leonnig en Phil Rucker, twee topjournalisten van de Washington Post, die één interview van de ex-president hadden afgenomen. Hun boek werd vooruitgeschoven naar 20 juli. Het duurde niet lang of ook 20 juli sneuvelde. Het boek 'Frankly, we did win this election: the inside story of how Trump lost' van Michael Bender van de Wall Street Journal, oorspronkelijk voorzien op 10 augustus, werd vervroegd naar 13 juli. Bender had voor zijn 'inside story' twee Trumpinterviews. Ook het boek van Wolff is intussen volgens Amazon vervroegd naar 13 juli, terwijl 'I alone can fix it' vooralsnog bij de publicatiedatum van 20 juli blijft.Van Wolffs boek verscheen al een voorpublicatie. Ook andere boeken, die pas over enkele maanden verschijnen, werken via voorpublicaties om de eerste golf niet helemaal te missen.Wat kunnen we van die vele boeken verwachten? De auteurs beloven forse onthullingen, en zelfs 'verbijsterend' nieuw materiaal. Dat zal onder andere over de gebeurtenissen van 6 januari gaan. Trump leek toen meerdere uren van het toneel verdwenen terwijl zijn aanhangers het Capitool bestormden en de Nationale Garde, bij gebrek aan toestemming van hogerhand, niet kon worden ingezet. Onder meer 'I alone can fix it' zou die oningevulde uren van Trump in detail beschrijven, net zoals Michael Wolff dat wil doen.We kunnen ook van veel medestanders van Trump verwachten dat ze hun hachje en hun reputatie proberen te redden door zich zo goed mogelijk aan de auteurs te presenteren. Dat bleek al tijdens de voorpublicatie in The Atlantic van 'Betrayal' van ABC-journalist Jonathan Karl (hij had één interview met Trump, publicatie van zijn boek is pas voorzien voor november). In die voorpublicatie mocht Trumps minister van Justitie Bill Barr zich uitvoerig distantiëren van zijn voormalige baas en diens 'bullshit' inzake verkiezingsfraude. Barr was naar eigen zeggen door de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell aangemaand om tegengas te geven. In december 2020 trommelde Barr een journalist van Associated Press op om wereldkundig te maken dat er geen substantiële fraude was geweest. Tot huizenhoge ergernis van Trump.McConnell vreesde dat Trumps focus op verkiezingsfraude zou leiden tot zetelverlies in Georgia (de Republikeinen verloren inderdaad hun twee Senaatszetels in die staat), maar dat Barr de boodschap beter kon brengen dan hijzelf. Barr was lang de dienstmaagd van Trump, maar nu werpt hij zich op als de redder des vaderlands, als iemand die de rechtsgang vrijwaarde van de bullshit (zijn term) van Trump.Bij de auteurs die aan een Trumpboek werken maar geen Trumpinterview kregen, staat Bob Woodward bovenaan. Trump had Woodward, beroemd van Watergate, grote toegang gegeven voor zijn vorig boek, 'Rage' ('Woede'), dat onder meer over Trumps aanpak van de pandemie ging. Het resultaat was de toenmalige president niet bevallen.De omgeving van Trump, aldus Axios, kijkt zelf het meest uit naar het boek van New York Times-journaliste Maggie Haberman (zij nam twee interviews af). Dat verschijnt tot nader order pas volgend jaar. Haberman was tijdens zijn presidentschap een soort Trump-whisperer. Haar scoops waren onder meer van Trump zelf afkomstig, maar ze was ook ingevoerd in mensen rondom hem. Nog in de gaten te houden: Trumps topmedewerkster Kellyanne Conway publiceert een relaas (ook zij kon The Donald twee keer interviewen). Conway, die haar baas altijd vurig verdedigde, is getrouwd met een hevige anti-Trump-Republikein. In welke richting helt ze in haar boek?Over 6 januari zijn niet alleen Trumpboeken in aanmaak. Er worden ook vele boeken voorbereid over QAnon en andere groepen die bij de bestorming betrokken waren. Eén boek over QAnon - 'The Storm is upon us' van Mike Rothschild - is eind juni al van de persen gerold.