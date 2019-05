Op dinsdag 28 mei, amper twee dagen na de Europese parlementsverkiezingen, zullen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU zich op een extra top over de opvolging buigen van Donald Tusk en Jean-Claude Juncker. Ook de andere Europese topjobs zullen er besproken worden.

Dat heeft de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk aangekondigd, na afloop van de informele top in het Roemeense Sibiu.

Tusk wil naar eigen zeggen de topbanen op een 'snelle en efficiënte manier' invullen. Behalve het voorzitterschap van de Commissie (Juncker) en van de Raad, gaat het om de functie van Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank. Al op de Europese top van 20 en 21 juni wil Tusk een akkoord sluiten over wat hij het Europese leiderschap noemt.

'We zouden het best over al deze beslissingen een consensus bereiken (...), maar ik zal er niet voor terugdeinzen te laten stemmen als die consensus moeilijk haalbaar blijkt', voegde de Pool er in Sibiu aan toe. Tusk zei het hele nominatieproces volgens de regels te willen laten verlopen en te streven naar een 'geografische balans'. Ook een genderevenwicht en een evenwicht tussen de verschillende politieke families vindt hij belangrijk.