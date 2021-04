De burgeroorlog in Syrië ging onlangs zijn tiende jaar in, maar toch worden er op 26 mei opnieuw presidentsverkiezingen gehouden.

Dat meldde de parlementsvoorzitter zondag. Het staat nu al vast dat Bashar al-Assad opnieuw als winnaar van die verkiezingen uit de bus komt. Zeven jaar geleden waren er ook al presidentsverkiezingen in het door oorlog verscheurde land.

De 55-jarige Assad leidt het land sinds 2000, en werd herkozen in 2007 en 2014. Ook nu weer wordt er geen noemenswaardige tegenstand voor Assad verwacht. De oorlog kostte al 388.000 mensen het leven, en miljoenen mensen zijn in Syrië of daarbuiten op de vlucht voor het conflict.

Dat meldde de parlementsvoorzitter zondag. Het staat nu al vast dat Bashar al-Assad opnieuw als winnaar van die verkiezingen uit de bus komt. Zeven jaar geleden waren er ook al presidentsverkiezingen in het door oorlog verscheurde land.De 55-jarige Assad leidt het land sinds 2000, en werd herkozen in 2007 en 2014. Ook nu weer wordt er geen noemenswaardige tegenstand voor Assad verwacht. De oorlog kostte al 388.000 mensen het leven, en miljoenen mensen zijn in Syrië of daarbuiten op de vlucht voor het conflict.