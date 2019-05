De Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen roept de Oostenrijkers op om begin september naar de stembureaus te trekken. Van der Bellen kondigde dat zondag aan na een onderhoud met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP).

'De nieuwe verkiezingen zijn geen wens, maar een noodzakelijkheid', zei de bondskanselier na het gesprek met de president. Hij zei ook dat er nu duidelijkheid moet komen over de 'Ibiza-video', die aanleiding is voor de regeringscrisis in Oostenrijk.

Kurz had zaterdag het einde aangekondigd van de coalitie tussen de conservatieve ÖVP en de nationalistisch-populistische FPÖ. Aanleiding was de publicatie van een video, waarin de intussen afgetreden FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache een vermeende Russische miljonaire openbare aanbestedingen had beloofd, in ruil voor politieke steun om zijn partij te helpen bij de verkiezingen.