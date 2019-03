Oostenrijkse 'Identitäre Bewegung' kreeg geld van terrorist Christchurch

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz laat onderzoeken of de Identitäre Bewegung Österreich verboden kan worden. Aanleiding is het nieuws dat deze extreemrechtse beweging een gift kreeg van de vermoedelijke dader van de aanslag in Nieuw-Zeeland.

© Reuters