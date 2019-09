Aanstaande zondag trekken de Oostenrijkers naar de urne. Grote winnaar wordt wellicht de ÖVP van voormalig kanselier Sebastian Kurz. Een heruitgave van de coalitie met de radicaal-rechtse FPÖ is, ondanks Ibiza-gate, niet ondenkbaar.

Zelden toonde een politicus zich zo duidelijk corrumpeerbaar als Heinz-Christian Strache, gevallen boegbeeld van de radicaal-rechtse FPÖ. In een video die op 17 mei opdook, is te zien hoe de voormalige Oostenrijkse vicekanselier zoete broodjes probeerde te bakken met een vrouw die zich uitgaf voor een nicht van een Russische miljardair. De Russin werd voorgesteld om aandelen te kopen van een populaire Oostenrijkse krant, die dan voortaan een pro-FPÖ-koers zou gaan varen. Eenmaal in de regering zou de FPÖ de Russen daarvoor bedanken met mooie opdrachten voor de overheid.

