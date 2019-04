Oostenrijk verlengt controles aan grenzen met Hongarije en Slovenië tot november

Dit heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Herbert Kickl (FPÖ), aan de Europese Commissie laten weten, zo meldde het Oostenrijkse persbureau APAam zondag.

Er zijn nog te veel illegale migranten en er is nog een 'latente dreiging van terrorisme', schreef de minister in een brief aan de Commissie. Zonder verlenging zouden de controles op 11 mei aflopen.

Eigenlijk zijn er in de Schengenzone geen grenscontroles. De zone omvat 22 landen van de Europese Unie en vier buurlanden. De controles werden in 2015 ingevoerd, toen tienduizenden migranten en vluchtelingen via de Balkanroute naar West-Europa kwamen.