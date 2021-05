China beschuldigt de Amerikaanse regering van stigmatisering en politieke manipulatie na de oproep voor een nieuw onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie die begon in China eind 2019.

Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken toont de oproep van Amerikaanse president Joe Biden aan dat de VS 'noch geïnteresseerd zijn in feiten en de waarheid, noch in ernstig wetenschappelijk brononderzoek, maar dat ze de epidemie willen gebruiken voor stigmatisering en politieke manipulatie en hun verantwoordelijkheid willen ontlopen', aldus Zhao Lijian. 'Dit is niet respectvol ten opzichte van de wetenschap en onverantwoord tegenover mensenlevens. Het ondermijnt daarenboven de internationale eenheid in de strijd tegen deze epidemie.'

Biden liet woensdag weten dat hij aan de inlichtingendiensten heeft gevraagd om binnen de negentig dagen een rapport voor te leggen over de oorsprong van het virus. Daarbij wordt elke piste onderzocht, ook die over een ongeval in een laboratorium in Wuhan. Eerder deze maand zei adviseur voor het Witte Huis en infectioloog Anthony Fauci dat hij er niet meer van overtuigd is dat de pandemie op een natuurlijke manier is ontstaan.

China is niet te spreken over de Amerikaanse "labo-theorie" en zegt de legitimiteit van een nieuw onderzoek te betwisten. De Chinezen hebben de labo-theorie steeds ontkend, en Peking ontkent ook berichten uit de Amerikaanse media van de afgelopen dagen dat drie wetenschappers van het instituut voor virologie in Wuhan in 2019 waren opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens China moeten de VS ook in eigen boezem kijken. 'De VS vragen dat China meewerkt aan een uitgebreid, transparant, evidence-based internationaal onderzoek? Wij vragen de VS om hetzelfde te doen en onmiddellijk mee te werken met de WHO in het onderzoek naar de bron met betrekking tot een militair laboratorium in Fort Detrick, meer dan 200 Amerikaanse biologische laboratoria over de hele wereld en een mysterieuze uitbraak van een respiratoire ziekte in de staat Virginia was In juli 2019. '

Eerder opperde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken al dat het corona­virus weleens een biologisch wapen zou kunnen zijn dat in het Amerikaanse lab Fort Detrick is ontwikkeld. Sindsdien maakt de theorie opgang in China.

Fort Detrick, in de staat Maryland, is een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse biologisch defensieprogramma. Wetenschappers ontwikkelen en testen er vaccins, antitoxines en andere medicijnen tegen anthrax, pokken en andere ziektes die mogelijk kunnen worden ingezet als biologische wapens. Ook is er onderzoek naar ziektes als malaria en ebola en vaccins en medicijnen voor cocid-19.

Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek op dat onderzoek en verschillende wetenschappers vroegen een nieuw rapport.

Het is daarnaast mogelijk dat we nooit zullen weten waar en hoe de coronapandemie begon.

