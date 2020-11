De strijd om de strategisch belangrijke stad Shushi in de omstreden regio Nagorno-Karabach gaat nog steeds door. Dat meldt het Armeense ministerie van Defensie, dat daarmee de bewering weerlegt van Azerbeidzjan dat het de stad in handen heeft.

'De gevechten gaan door in Shushi, wacht en geloof in ons leger', zo liet een functionaris van het Armeense ministerie van Defensie op Twitter weten. Ook de hoofdstad Stepanakert kwam de afgelopen nacht onder massaal raketvuur van Azerbeidzjaanse kant te liggen. Er waren verschillende luchtalarmen. 'Samen met de verdedigers van ons vaderland zullen we tot het einde toe standhouden', zei de leider van Nagorno-Karabach, Arayik Harutyunyan. 'De strijd gaat door tot de dood.'

