Oorlog Jemen: VS gaan niet langer Saoedische vliegtuigen van brandstof voorzien

Dat maakte Saoedi-Arabië zaterdag zelf bekend en werd bevestigd door Washington.

De steun van de VS aan deze verwoestende oorlog valt steeds moeilijker te verdedigen. In Jemen woedt één van de ergste humanitaire crisissen van het moment.

Volgens Riyad is de coalitie zelf in staat om de vliegtuigen tijdens hun vlucht te bevoorraden. De beslissing zou ook gebeurd zijn 'in overleg met de VS', klonk het nog.

De oorlog in Jemen woedt al jaren, maar sinds de affaire-Khashoggi is de druk op Saoedi-Arabië toegenomen om dit conflict te beëindigen. Zowel vanuit de VS als uit het UK kwam al een oproep aan de strijdende partijen om de vijandelijkheden stop te zetten. Maar beide landen zijn ook bij de oorlog betrokken, wat hun positie moeilijk te verdedigen maakt. De VS leveren naast brandstof ook militaire inlichtingen en wapens aan Saoedi-Arabië.