De Russische bombardementen op de Oekraïense stad Marioepol zijn 'een enorme oorlogsmisdaad'. Dat heeft hoge vertegenwoordiger Josep Borrell maandag aangeklaagd voor aanvang van een bijeenkomst in Brussel, waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie zich beraden over nieuwe sancties tegen Rusland en steunmaatregelen voor Oekraïne.

'Wat aan het gebeuren is in Marioepol, is een enorme oorlogsmisdaad. De bombardementen vernielen alles en doden iedereen zonder onderscheid', zo fulmineerde Borrell. Het inzetten van zwaar wapentuig tegen burgers is 'geen oorlog, maar de massale vernietiging van een land zonder rekening te houden met het oorlogsrecht', voegde de hoge vertegenwoordiger toe.

Volgens Borrell is het dan ook nodig dat de Europese ministers maandag nadenken over verdere sancties tegen Moskou. Met name een ban op de import van Russische olie gaat steeds nadrukkelijker over de tongen. 'Het is onvermijdelijk dat we moeten praten over de energiesector, en zeker de oliesector. Dat is de grootste inkomstenbron voor Rusland, en het is makkelijk vervangbaar gezien onze infrastructuur en het bestaan van meerdere leveranciers', zei de Litouwse minister Gabrielius Landsbergis.

Ook de Duitse minister Annalena Baerbock bestempelde de Russische aanvallen als 'oorlogsmisdaden', maar landen als het hare zijn nog steeds heel afhankelijk van Russische energie. Minister van Economie Robert Habeck reist momenteel de wereld rond, koortsachtig op zoek naar andere leveranciers. 'We gaan stapsgewijs, onder hoge druk, onze afhankelijkheid van Rusland voor fossiele energie beëindigen. We zeggen duidelijk dat we alle transportroutes gaan afsnijden' om 'de Russische regering te isoleren', verklaarde Annalena Baerbock.

Verwacht wordt dat de ministers maandag al een politiek akkoord zullen afkloppen over verdere financiering van wapenleveringen aan Oekraïne. Na het begin van de Russische invasie zette de EU de historische stap om geld vrij te maken om lidstaten te vergoeden die wapens leveren. Dat bedrag uit de zogenaamde Europese vredesfaciliteit wordt verdubbeld, tot één miljard euro. De formele beslissing kan wel nog niet genomen worden, aangezien het Duitse parlement constitutioneel verplicht is het licht op groen te zetten.

De Franse minister Jean-Yves Le Drian vroeg aandacht voor de impact van de oorlog op de voedselmarkten. Oekraïne geldt als de graanschuur van Europa, maar momenteel is zaaien, oogsten of exporteren onmogelijk en volgens Le Drian moet dringend actie moet ondernomen worden om te vermijden dat de oorlog 'een wereldwijde voedselcrisis' veroorzaakt. Elders in het gebouw vergaderen de Europese ministers van Landbouw over concrete maatregelen. (Belga)