Twitter heeft dinsdag nieuwe maatregelen aangekondigd tegen Russische overheidsaccounts. Bedoeling is de verspreiding van officiële Russische propaganda op het sociale netwerk zo veel mogelijk te beperken.

De officiële accounts zullen niet langer worden aanbevolen aan Twittergebruikers in categorieën op de site en de app, aldus de directie van het sociale netwerk in een mededeling. "We zullen de berichtverspreiding niet vergemakkelijken van overheidsaccounts die vrije toegang tot informatie beperken en betrokken zijn bij gewapende conflicten, of Twitter nu al dan niet geblokkeerd is in dat land", aldus Twitter. "Wanneer een regering de toegang tot digitale diensten blokkeert of beperkt, maar deze diensten wel blijft gebruiken voor eigen communicatie, is er sprake van een ernstig onevenwicht."

Het Californische bedrijf had, net als 'collega' Meta, al eerder de accounts van Russische media RT en Sputnik in de Europese Unie geblokkeerd. Moskou reageerde door de toegang tot Twitter in het land te beperken. Sinds het begin van het Russische offensief in Oekraïne op 24 februari hebben de autoriteiten in Moskou hun toch al zware censuur nog verder opgevoerd. Bedoeling daarvan is de berichtgeving van televisiestations, kranten en particulieren op sociale media te controleren. Het gebruik van woorden als "oorlog" of "invasie" kan zelfs bestraft worden met celstraffen. (belga)