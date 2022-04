Volgens de Oekraïense overheid is Maks Levin, een bekende Oekraïense persfotograaf en documentairemaker, dood teruggevonden in de buurt van de hoofdstad Kiev. Hij was al drie weken vermist.

De kabinetschef van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, Andri Jermak, zegt via Telegram dat het lichaam van de man vrijdag is teruggevonden in een dorpje op enkele tientallen kilometer ten noorden van Kiev. Volgens de Oekraïense ngo IMI (Institute of Mass Information) was de journalist ongewapend en kwam hij om het leven door Russische geweerschoten. Die informatie is gebaseerd op de eerste vaststellingen van het openbaar ministerie.

Levin was 40 jaar oud en had vier kinderen. Hij werkte tijdens zijn carrière samen met verschillende Oekraïense en internationale media. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne kwamen al verschillende Oekraïense en internationale journalisten om het leven. (Belga)