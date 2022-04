Het verlies van de kruiser Moskva is een 'zware slag' voor de Russische vloot in de regio. Zo reageerde woordvoerder John Kirby van het Amerikaanse ministerie van Defensie op het zinken van het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot.

'Dit zal gevolgen hebben voor hun gevechtscapaciteit', want de kruiser was 'een sleutelelement in hun inspanningen om de controle te hebben over de Zwarte Zee', zo verklaarde Kirby op televisiezender CNN. De zegsman van het Pentagon zei niet te weten hoe lang het geleden is dat een oorlogsschip van deze omvang zonk tijdens een militaire confrontatie. 'Ik ben zeker dat het al is gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog, maar ik herinner het me niet meer', aldus Kirby, die zich niet wou uitspreken over de oorzaak van de brand.

In de nacht van woensdag op donderdag had het Russische ministerie erkend dat de kruiser van 186 meter lang ernstige schade had opgelopen door een brand die was veroorzaakt door een explosie van munitie. De meer dan 500 sterke bemanning moest geëvacueerd worden. De Oekraïense autoriteiten stellen dan weer dat het schip is geraakt door Oekraïense raketten. (Belga)