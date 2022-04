Na zijn gesprek met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne, heeft de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer 'geen optimistische indruk'. Het Russische leger bereidt een offensief voor in Oost-Oekraïne, zei Nehammer maandagavond in Moskou. 'Deze slag zal hevig worden beslecht', aldus Nehammer. Volgens hem moeten burgers uit de bevochten gebieden via humanitaire corridors in veiligheid worden gebracht.

Nehammer had eerder als eerste regeringsleider van een EU-land sinds de Russische inval zes weken geleden een persoonlijke ontmoeting met Poetin. Eerder was hij in Boetsja en Kiev. De Oostenrijkse bondskanselier eiste dat oorlogsmisdaden worden opgehelderd en zei ook dat de VN daarbij kunnen helpen.

Poetin was wantrouwig over de onafhankelijke vervolging van zulke misdaden, aldus Nehammer. Oostenrijk bood aan zich in te zetten voor een verwerking door de internationale justitie.

Nehammer verdedigde zijn ontmoeting met Poetin. De bondskanselier wou de verschrikkingen van de oorlog direct bespreken in het machtscentrum van de Russische Federatie. 'Persoonlijke confrontatie is nodig', beklemtoonde hij. De ontmoeting met Poetin was dan ook afgesproken met de top van de Europese Unie en met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. (Belga)